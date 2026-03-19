Названы имена людей, которые чаще всех становятся успешными бизнесменами в России

Аналитика по реестру ЕГРИП показала, что больше всего ИП оформляют Александры и Елены. При этом среди успешных предпринимателей чаще встречаются Артуры и Карины. Также в списке популярных имён — Армен, Ашот, Алина и Диана. Реже остальных в бизнесе оказываются Геннадии, Николаи, Веры, Нины и Лиды.

