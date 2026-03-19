Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о подготовке нового обмена пленными с Украиной. Об этом 19 марта
По словам Москальковой, Россия и Украина продолжают контакты о новых обменах пленными. Журналисты просили уточнить возможные сроки. Она ответила, что в таких процессах даты не называются.
«Здесь много составляющих для решения этого вопроса. Переговоры ведутся. Реальные списки сегодня существуют. Мы очень надеемся, что обмены военнопленными и возвращение гражданских лиц все-таки состоится», — сказала она.
Москалькова добавила, что ее аппарат также ведет переговоры с уполномоченным по правам человека Верховной рады, в том числе по поводу семи жителей Курской области, которых украинская сторона удерживает больше года и решения по дате возвращения которых еще нет.