Минфин предложил ввести НДС на импортные товары с маркетплейсов

Минфин РФ предложил ввести налог на добавленную стоимость на иностранные товары, приобретаемые через маркетплейсы, начиная с 2027 года. Законопроект предусматривает поэтапное увеличение ставки НДС: в 2027 году она составит 7%, в 2028 году — 14%, в 2029 году — 22%. Окончательное решение будет принимать правительство.

Минфин РФ предложил ввести налог на добавленную стоимость на иностранные товары, приобретаемые через маркетплейсы, начиная с 2027 года. Об этом на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

По его словам, законопроект предусматривает поэтапное увеличение ставки НДС: в 2027 году она составит 7%, в 2028 году — 14%, в 2029 году — 22%. Окончательное решение будет принимать правительство.

Ранее Минпромторг предлагал установить для иностранных продавцов такие же условия, как для российских, включая введение НДС в размере 22% с 1 января 2027 года.

В 2025 году Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают постепенное введение НДС на зарубежные товары стоимостью ниже порогов беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС: 5% в 2027 году, 10% в 2028 году, 15% в 2029 году и 20% с 2030 года.