35 тысяч гектаров заброшенных рязанских земель вернули в сельхозоборот

За последнее десятилетие в Рязанской области в сельскохозяйственный оборот включили свыше 300 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель, рассказал Шаститко. По его словам, сейчас остается порядка 90 тысяч гектаров заброшенных участков. Вовлечение неиспользуемых земель в оборот, подчеркнул Александр Шаститко, — один из факторов развития агропромышленного комплекса наряду с работой агрономов, внедрением современных технологий и мерами господдержки. В настоящее время аграриям доступно около 40 видов поддержки.

35 тысяч гектаров заброшенных рязанских земель вернули в сельхозоборот с 2023 года. Об этом 19 марта сообщил зампредседателя правительства региона Александр Шаститко в ходе своего публичного отчета.

За последнее десятилетие в Рязанской области в сельскохозяйственный оборот включили свыше 300 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель, рассказал Шаститко. По его словам, сейчас остается порядка 90 тысяч гектаров заброшенных участков.

Вовлечение неиспользуемых земель в оборот, подчеркнул Александр Шаститко, — один из факторов развития агропромышленного комплекса наряду с работой агрономов, внедрением современных технологий и мерами господдержки. В настоящее время аграриям доступно около 40 видов поддержки.

«На протяжении десяти лет аграрии демонстрируют стабильный рост производства. В 2025 году достигнуты исторические показатели по выпуску зерна, масличных культур, масла и яиц. Регион полностью обеспечивает продовольственную безопасность. Планируется наращивать производство яиц и свинины. Во главе угла — каждодневный труд крестьян, заслуживающий уважения», — отметил Александр Шаститко.