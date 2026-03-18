Женщина пострадала в ДТП на Северной окружной в Рязани

Авария произошла утром 17 марта на 2-м километре Северного обхода. 33-летний местный житель, управляя грузовым автомобилем «Даф» с полуприцепом, столкнулся с автомобилем Hyundai Getz под управлением 41-летней жительницы Рязани. Водитель легковушки получила травмы и была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.