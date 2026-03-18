Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
Чтв, 19
Птн, 20
ЦБ USD 81.91 0.86 18/03
ЦБ EUR 93.16 0.5 18/03
Нал. USD 82.30 / 82.00 18/03 09:35
Нал. EUR 94.00 / 94.90 18/03 09:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Врач рассказала о причинах обострения астмы в сезон цветения
Врач Вера Сережина рассказала о причинах обострения астмы в сезон цветения, передают «Известия».

"Весной астма часто обостряется у людей с аллергией на пыльцу деревьев и других растений, а также на грибковые аллергены. Но дело не только в пыльце. В это время года появляется много дополнительных триггеров: перепады температуры воздуха, испарения и другие факторы, которые тоже могут провоцировать приступы", — пояснила эксперт.

По словам Серединой, основной симптом астмы — затрудненный выдох с кашлем (сухим или с вязкой мокротой), вызывающий хрипы. При частых приступах возникают одышка, тревожность и паника. В зоне риска — люди с астмой и сезонной аллергией. Лечение назначает аллерголог индивидуально. Важно минимизировать контакт с аллергенами и соблюдать гипоаллергенную диету, исключая перекрестные аллергены.

Для выявления аллергии рекомендуется лабораторное исследование. Полностью избавиться от астмы сложно, но можно снизить реактивность бронхов с помощью АСИТ-терапии и дыхательных упражнений.

Подготовку к сезону цветения следует начинать заранее, корректируя питание и снижая контакт с аллергенами. Обращение к врачу необходимо, если ингалятор используется часто или сухой кашель возникает на улице, что может указывать на серьезные проблемы.

Фото: TASS/Thomas Imo.