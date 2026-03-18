Врач рассказала о причинах обострения астмы в сезон цветения

По словам Серединой, основной симптом астмы — затрудненный выдох с кашлем (сухим или с вязкой мокротой), вызывающий хрипы. При частых приступах возникают одышка, тревожность и паника. В зоне риска — люди с астмой и сезонной аллергией. Лечение назначает аллерголог индивидуально. Важно минимизировать контакт с аллергенами и соблюдать гипоаллергенную диету, исключая перекрестные аллергены.

Врач Вера Сережина рассказала о причинах обострения астмы в сезон цветения, передают «Известия».

"Весной астма часто обостряется у людей с аллергией на пыльцу деревьев и других растений, а также на грибковые аллергены. Но дело не только в пыльце. В это время года появляется много дополнительных триггеров: перепады температуры воздуха, испарения и другие факторы, которые тоже могут провоцировать приступы", — пояснила эксперт.

По словам Серединой, основной симптом астмы — затрудненный выдох с кашлем (сухим или с вязкой мокротой), вызывающий хрипы. При частых приступах возникают одышка, тревожность и паника. В зоне риска — люди с астмой и сезонной аллергией. Лечение назначает аллерголог индивидуально. Важно минимизировать контакт с аллергенами и соблюдать гипоаллергенную диету, исключая перекрестные аллергены.

Для выявления аллергии рекомендуется лабораторное исследование. Полностью избавиться от астмы сложно, но можно снизить реактивность бронхов с помощью АСИТ-терапии и дыхательных упражнений.

Подготовку к сезону цветения следует начинать заранее, корректируя питание и снижая контакт с аллергенами. Обращение к врачу необходимо, если ингалятор используется часто или сухой кашель возникает на улице, что может указывать на серьезные проблемы.

