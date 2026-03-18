В Рязанской области нашли 500 крыш с нарушениями содержания. В числе проблемных адресов — дома № 35\37 на Первомайском проспекте, а также дом № 27 на улице Горького. На сигналы обратил внимание губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства 18 марта.

Как сообщила начальник Госжилинспекции Татьяна Тарасюк, за февраль-март 2026 года ведомство проверило жалобы жителей и обнаружило нарушения в содержании более 500 крыш многоквартирных домов по всей области.

На озвученных адресах снежные навесы и сосульки уже устранены, подчеркнула Тарасюк.

«Если организация не справилась с самыми острыми зимними задачами, значит, и с остальными, скорее всего, тоже не справится», — сделал вывод Павел Малков.

Напомним, на прошлом заседании рязанского правительства глава региона потребовал ГЖИ усилить проверки крыш после гибели 27-летней рязанки от падения на нее наледи с крыши в центре города.