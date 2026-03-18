В России усложнят процесс обжалования запрета на вождение авто

Согласно новому закону, предполагается сокращение количества документов, оформляемых при выявлении пьяного водителя. Автоюрист Юлия Петрова пояснила, что это уменьшит бюрократическую нагрузку на сотрудников ГИБДД, но вместе с тем создаст трудности для водителей, желающих оспорить свое отстранение от управления транспортным средством. В настоящее время при наличии признаков опьянения составляется протокол об отстранении и акт освидетельствования. Если водитель не согласен или отказывается от проверки, оформляются дополнительные документы, включая акт медицинского освидетельствования и протоколы о правонарушении.

В Госдуме 18 марта приняли в первом чтении законопроект, который может усложнить процесс обжалования запрета на управление автомобилем для водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает портал URA.ru, новый закон предполагает сокращение количества документов, которые оформляются при выявлении пьяного водителя.

Автоюрист Юлия Петрова объяснила, что это уменьшит бюрократическую нагрузку на сотрудников ГАИ, но также создаст трудности для тех, кто хочет оспорить свое отстранение от вождения. В настоящее время, если у водителя есть признаки опьянения, составляется протокол об отстранении и акт освидетельствования. Если водитель не согласен с результатами или отказывается от проверки, начинается оформление дополнительных документов, таких как акт медицинского освидетельствования и протоколы о правонарушении.

По мнению эксперта, сокращение документов может сделать оспаривание неправомерного отстранения более сложным, особенно если в будущем будет практиковаться простая отметка об отстранении без отдельного протокола. Отмечается, что это может лишить водителей возможности использовать процедурные нарушения в своей защите.