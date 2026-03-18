У жителей Пронска выявили долги за отопление на 125 тысяч рублей
Сотрудники МКП «Пронские тепловые сети» провели рейд по взысканию задолженностей на площади Новая в Пронске. В ходе обхода 13 домов общая сумма долгов составила 125 940 рублей, сообщили в администрации округа.
Самая крупная задолженность — 64 793 рубля, минимальная — 250 рублей. Трем собственникам уведомления передали лично, остальным — оставили в почтовых ящиках.
Жителям с задолженностями советуют обратить внимание на уведомления и оплатить долги.