Суд обязал власти обеспечить участки многодетных рязанцев инфраструктурой

Рязанский облсуд обязал администрацию Рыбновского округа обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, которые ранее выделили многодетным семьям рядом с деревней Чурилково. Поводом для иска стала прокурорская проверка. Она показала, что участки не обеспечены водой, газом и электричеством. Кроме того, к ним не было дороги с твердым покрытием.

Из-за этого семьи не могли начать строительство домов и подключиться к коммунальным сетям. Рыбновский районный суд встал на сторону истца и обязал местные власти решить вопрос с инфраструктурой.

Администрация округа попыталась обжаловать это решение, заявив, что не обязана обеспечивать такие участки инженерной и транспортной инфраструктурой. Однако Рязанский областной суд с этим не согласился.

Судебная коллегия указала, что по закону именно орган местного самоуправления обязан подвести инфраструктуру к участкам, которые выделяются семьям с тремя и более детьми в рамках программы улучшения жилищных условий.