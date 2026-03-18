Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
Чтв, 19
Птн, 20
ЦБ USD 81.91 0.86 18/03
ЦБ EUR 93.16 0.5 18/03
Нал. USD 83.70 / 82.70 18/03 12:20
Нал. EUR 95.50 / 95.50 18/03 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Все спецпроекты →
Суд обязал власти обеспечить участки многодетных рязанцев инфраструктурой
Рязанский облсуд обязал администрацию Рыбновского округа обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, которые ранее выделили многодетным семьям рядом с деревней Чурилково. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Поводом для иска стала прокурорская проверка. Она показала, что участки не обеспечены водой, газом и электричеством. Кроме того, к ним не было дороги с твердым покрытием.

Из-за этого семьи не могли начать строительство домов и подключиться к коммунальным сетям. Рыбновский районный суд встал на сторону истца и обязал местные власти решить вопрос с инфраструктурой.

Администрация округа попыталась обжаловать это решение, заявив, что не обязана обеспечивать такие участки инженерной и транспортной инфраструктурой. Однако Рязанский областной суд с этим не согласился.

Судебная коллегия указала, что по закону именно орган местного самоуправления обязан подвести инфраструктуру к участкам, которые выделяются семьям с тремя и более детьми в рамках программы улучшения жилищных условий.