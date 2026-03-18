Спикер регионального парламента Аркадий Фомин встретился с участником проекта «Герои62» Константином Пановым
В понедельник, 23 марта, стартует четвертый образовательный модуль первого потока регионального кадрового проекта «Герои62». Это финальная часть обучения, после чего слушатели приступят к сдаче выпускных экзаменов. Ветеранам специальной военной операции и действующим военнослужащим также предстоит защитить выпускную квалификационную работу. В преддверии завершающего этапа обучения участника программы Константина Панова напутствовал его наставник — председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

В ходе беседы глава законодательного собрания и его подшефный обсудили выпускной проект. Он посвящен увековечению памяти участников специальной военной операции на территории Рязанской области. Речь идет о создании современной цифровой платформы — онлайн-мемориала, где будет представлена не только официальная информация, но и воспоминания близких и сослуживцев, истории из жизни героя и многое другое.

«Важно, что проект ориентирован не только на сохранение памяти, но и на работу с молодежью. Предусмотрена интеграция материалов в образовательный процесс, например, в рамках неурочных занятий „Разговоры о важном“, — отметил по итогам встречи глава парламента Аркадий Фомин. — Отдельное внимание — достоверности информации, выстраиванию системы верификации и взаимодействию с профильными ведомствами. Инициатива серьезная, с понятной социальной значимостью. Будем помогать в ее доработке и дальнейшем продвижении».

Константин Панов — ветеран боевых действий. Награжден медалями «За патриотизм и гражданскую ответственность в период СВО», «За личный вклад в военно-патриотическую работу среди участников СВО» и «За содействие СВО». В феврале 2025 года успешно прошел конкурсный отбор и стал участником регионального проекта «Герои62». В настоящее время Константин Панов активно помогает сослуживцам, являясь сотрудником Военно-социального центра Минобороны РФ, в качестве лектора Российского общества «Знание» проводит тематические встречи со школьниками, студентами и трудовыми коллективами.