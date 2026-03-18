Семье погибшего на СВО рязанца не выплачивали единовременную выплату за его смерть

39-летний житель региона получил ранение и погиб в ходе выполнения задач СВО, однако в управлении соцзащиты населения Рязанской области матери военнослужащего в получении выплаты отказали. Отказ объяснили отсутствием документов, подтверждающих обстоятельства получения увечий. Прокуратура внесла в управление социальной защиты населения представление. Семья участника специальной военной операции получила единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей.

