Рязоблсуд не смягчил приговор курьеру мошенников, укравших у пенсионерки 2,3 млн

В Рязани не смягчили приговор курьеру мошенников, укравших у пенсионерки 2,3 млн. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По данным надзорного органа, неизвестный связался с пенсионеркой и представился должностным лицом правоохранительных органов. Он действовал с группой лиц и убедил женщину передать курьеру из Белгородской области 2,3 млн рублей.

Московский райсуд Рязани назначил осужденному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также по требованию прокурора женщине должны были возместить материальный вред и выплатить компенсацию.

Адвокат осужденного подал апелляцию, в которой просил смягчить наказание и снизить размер исковых требований.

Рязанский облсуд оставил без изменения приговор.

Решение вступило в законную силу.