Рязанец едва не попал в ДТП из-за инфаркта

Рязанец едва не попал в ДТП из-за инфаркта. Об этом 18 марта сообщили в соцсетях ОКБ.

42-летний мужчина утром не обратил внимания на слабость. Он объяснил плохое самочувствие тем, что не позавтракал и долго спал. Рязанец сел за руль и поехал на работу. Самочувствие ухудшилось, мужчина едва не въехал в столб. Прохожие вызвали скорую.

Врачи предварительно установили, что рязанца случился инфаркт. В ОКБ диагноз подтвердился. Мужчине провели стентирование.

«Стентирование — это малоинвазивная (без крупных разрезов) хирургическая операция по установке стента (металлического сетчатого каркаса) в просвет суженного сосуда или органа», — отметили в ОКБ.

Пациента выписали в удовлетворительном состоянии.

Фото: ОКБ.