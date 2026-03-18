Рязанцы бьют тревогу из-за разрушения Паркового проспекта

С приходом весны на Парковом проспекте вновь образовались глубокие ямы и размывы. Об этом сообщили жители Рязани в группе «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей». Дорога соединяет перекресток в Мервино с Академией единоборств и служит объездным маршрутом для Мервинской улицы. Ежедневно здесь проезжает большой поток машин. Жильцы отмечают, что водители нередко не видят глубину ям и попадают в кюветы. Один раз автобус с посетителями академии едва не перевернулся.

Ремонтные заплатки на дороге быстро приходят в негодность, а ситуация повторяется каждый год. Сейчас жители обращаются к властям заранее, пока не начались дожди и состояние дороги не стало критическим.