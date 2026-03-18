Рязанцам показали зубра из Окского заповедника

Иллюстрации опубликовал у себя на стене Андрей Абакумов. Фотограф показал на фото, как в заповеднике наступает весна. На кадрах можно увидеть зубра, реку Проню и окружающие природные пейзажи. «А пока лес и сама тишина греются на припеке, набираются сил перед половодьем. И только зубры, чьи тяжелые спины темнеют вдалеке на проталинах, кажутся такими же вечными, как этот берег, это солнце и эта великая река, терпеливо ждущая своего часа», — пишет мужчина.

Рязанцам показали зубра из Окского заповедника. Иллюстрации опубликовал у себя на стене Андрей Абакумов.

Фотограф показал на фото, как в заповеднике наступает весна. На кадрах можно увидеть зубра, реку Проню и окружающие природные пейзажи.

«А пока лес и сама тишина греются на припеке, набираются сил перед половодьем. И только зубры, чьи тяжелые спины темнеют вдалеке на проталинах, кажутся такими же вечными, как этот берег, это солнце и эта великая река, терпеливо ждущая своего часа», — пишет мужчина.

Фото: Андрей Абакумов.