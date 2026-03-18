Ространснадзор выявил нарушителей весовых ограничений на мосту через Оку

Сотрудники Ространснадзора провели рейд на мосту через реку Оку на Солотчинском шоссе, чтобы проверить соблюдение весовых ограничений для грузового транспорта. С февраля прошлого года грузовики там не должны превышать нагрузку в 30 тонн, сообщили в региональном минтрансе.

В ходе рейда выявили случаи нарушения этих ограничений.

Несмотря на меры контроля, большегрузы продолжают пересекать мост с превышением допустимой массы, создавая дополнительную нагрузку на конструкцию и ускоряя износ.

За такое нарушение Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает штраф от 300 до 600 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба министерста транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.