Россиянам объяснили, за сколько часов до сна можно пить кофе

Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова. По ее словам, последнюю чашку кофе лучше пить минимум за шесть часов до сна. Софья Кованова уточнила, что кофеин может действовать до восьми часов и мешать нормальному отдыху. Чувствительные люди могут сталкиваться с тревожностью, учащенным сердцебиением и более поверхностным сном даже после дневного потребления, добавила нутрициолог. В целом безопасной нормой считается около 300-400 мл в день — этого достаточно, чтобы повысить концентрацию. А вот большие объемы, наоборот, чаще вызывают тревожность, заключила Софья Кованова.

Россиянам объяснили, за сколько часов до сна можно пить кофе. Об этом 17 марта диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала в беседе с aif.ru.

