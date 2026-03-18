Россиян предупредили о штрафе за громкую музыку в машине в вечернее и ночное время

По словам юристов, автомобилистам может грозить штраф до 2 тысяч рублей, если музыка будет слышна с 23:00 до 7:00. Специалист отметил, что периоды, когда нельзя шуметь, определяются законами субъектов РФ. При этом максимальный штраф по закону субъекта РФ не может превышать 5 тысяч рублей.