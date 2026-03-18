Прокуратура Рязанской области проверила исправительную колонию № 2

Прокуратурой Рязанской области проведена проверка деятельности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области. Заместитель прокурора области Александр Качуренко осмотрел жилые, дисциплинарные и производственные помещения исправительного учреждения, а также проверил ведомственную документацию. В ходе проверки особое внимание уделили соблюдению законодательства об обеспечении режима отбывания наказания, а также материально-бытовому и санитарному обеспечению осужденных. Кроме того, заместитель прокурора провел личный прием осужденных, выслушав их обращения и вопросы. По фактам выявленных нарушений уголовно-исполнительного законодательства приняты меры прокурорского реагирования для устранения недостатков в работе учреждения.

Прокуратурой Рязанской области проведена проверка деятельности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области. Заместитель прокурора области Александр Качуренко осмотрел жилые, дисциплинарные и производственные помещения исправительного учреждения, а также проверил ведомственную документацию.

В ходе проверки особое внимание уделили соблюдению законодательства об обеспечении режима отбывания наказания, а также материально-бытовому и санитарному обеспечению осужденных. Кроме того, заместитель прокурора провел личный прием осужденных, выслушав их обращения и вопросы.

По фактам выявленных нарушений уголовно-исполнительного законодательства приняты меры прокурорского реагирования для устранения недостатков в работе учреждения.