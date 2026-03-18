Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на улице Новоселковской в Рязани

Прокуратура Октябрьского района внесла представление в Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани из-за многочисленных дефектов дорожного покрытия на улице Новоселковской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Проверка была организована после обращения местной жительницы к первому заместителю прокурора области Антону Шумскому. Жалоба женщины подтвердилась. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.