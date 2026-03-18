МВД РФ: мошенники стали обманывать россиян звонками от лица курьеров техники

Злоумышленники звонят и сообщают о доставке товаров на имя жертвы, используя личные данные. Они просят назвать код из СМС для завершения оформления или получения заказа, который фактически дает им доступ к аккаунту или возможность перевести деньги. Если жертва пытается уточнить детали заказа, мошенники игнорируют вопросы и торопят ее.

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, связанный с фиктивной доставкой электроники. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) Главного управления (ГУ) МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передают «Известия».

МВД предупреждает: если звонят с незнакомого номера и требуют код из СМС, это обман. Проверяйте информацию через официальный сайт или приложение. Настоящие курьеры не просят называть коды из сообщений.