Два округа Рязанской области попали в список проблемных моногородов

Скопинский и Михайловский муниципальные округа были отнесены правительством России к моногородам с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Эта информация опубликована в распоряжении о внесении изменений в список монопрофильных муниципальных образований, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишутиным. Кроме того, в регионе сохраняются риски ухудшения ситуации в двух моногородах: Лесновском городском поселении Шиловского муниципального района и Пронском муниципальном округе. В то же время в области есть монопрофильное муниципальное образование с устойчивой социально-экономической ситуацией — Касимовский муниципальный округ.

