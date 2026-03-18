Аллергиков и астматиков предупредили о грядущих приступах из-за таяния снега

Весной у людей, страдающих аллергией, часто обостряются симптомы. Это связано не только с цветением деревьев, но и с таянием снега. Когда снег тает, на поверхность выходят пыль, остатки растений и разлагающиеся органические вещества, а также споры плесневых грибов. Все это может вызвать неприятные ощущения, особенно у тех, кто страдает бронхиальной астмой. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Анна Усачёва, передает RT.

Она отметила, что в это время года люди могут испытывать заложенность носа, чихание, сухой кашель и зуд в глазах. У людей с бронхиальной астмой контакт с аллергенами может усилить симптомы, такие как кашель и ощущение нехватки воздуха.

Основные причины обострения — это споры плесневых грибов и пыль, которые поднимаются в воздух. Даже в регионах, где деревья еще не цветут, может приходить пыльца из более теплых мест. Отмечается, что это приводит к увеличению мелких частиц в воздухе.

Чтобы снизить проявления аллергии, Усачёва советует меньше гулять на открытых участках с прошлогодней листвой, умываться и промывать нос солевым раствором после улицы, а также менять одежду. Важно также регулярно проводить влажную уборку дома и проветривать помещения. Людям с аллергическим ринитом или бронхиальной астмой следует продолжать лечение.