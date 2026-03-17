Жители Рязанской области указали на частые отключения отопления
По словам местных жителей, как минимум два раза за сутки отключили отопление на улице Рязанской, 1. «Вчера с половины первого до четырех часов дня не было отопления, сегодня в одиннадцать двадцать опять вырубили отопление, батареи ледяные в квартире. Выключаете отопление днем — делайте перерасчет!» — написали в соцсетях шиловцы.
