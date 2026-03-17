Жителей Рязанской области предупредили об отключении света

Жителей Касимовского округа предупредили об отключении света. 17 марта в округе не будет электроэнергии: с 9:10 до 12:00 — ул. Советская, д. 210 а, 214-224, ул. Восточная, д. 1-16. с 13:10 до 16:30 — ул. Советская, д. 230-243, Восточная, д. 14-23. Отмечается, что в это время будут проводиться ремонтные работы.