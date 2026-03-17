«Зелёный сад — наш дом» стал победителем Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса»

Рязанский девелопер признан лучшим в номинации «За высокий уровень социально-экологической ответственности и вклад в достижение национальных целей». ГК «Зелёный сад — наш дом» стала одной из немногих региональных и единственной рязанской компанией, вошедшей в число победителей.

Премия была учреждена Президентом России Владимиром Путиным, а её итоги на днях подвели заместитель Председателя Правительства РФ Т. А. Голикова, заместитель руководителя Администрации Президента РФ М. С. Орешкин и Президент Российского союза промышленников и предпринимателей А. Н. Шохин.

Среди целей премии — содействие развитию ответственного бизнеса, формирование благоприятной социальной и природной среды, развитие человеческого потенциала и страны в целом.

На суд жюри была представлена программа устойчивого развития в 2025 году. В ней отражены самые масштабные проекты девелопера, обозначены цели и задачи компании, которые соответствуют национальным целям государства.

Церемония награждения состоится в Москве в рамках Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.