В Рязанской области не будет света 18 марта
В Пителинском округе отключат свет 18 марта. Об этом сообщила райадминистрация. Электроэнергии не будет с 9:00 до 14:00 в рабочем поселке Пителино по адресам: улице Ленина, улице Горького. Отмечается, что отключение является плановым, и в это время будет проводиться замена электрооборудования.
В Пителинском округе отключат свет 18 марта. Об этом сообщила райадминистрация.
Электроэнергии не будет с 9:00 до 14:00 в рабочем поселке Пителино по адресам:
- улице Ленина,
- улице Горького.
Отмечается, что отключение является плановым, и в это время будет проводиться замена электрооборудования.