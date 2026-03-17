В рязанской БСМП открылся ежедневный прием сосудистого хирурга

Кабинет работает с пациентами с сосудистыми патологиями: артериями ног, хромотой, ишемией, стенозами артерий и аневризмами аорты. При необходимости врач направляет на госпитализацию для диагностики и лечения. Прием ежедневно с 9:00 до 14:00 в БСМП без записи по полису ОМС. Приоритет — пациентам по направлению из поликлиник, но кабинет открыт для всех жителей Рязани и области.

В рязанской больнице скорой помощи открылся новый амбулаторный кабинет сосудистого хирурга. Пациенты могут получить консультацию специалистов отделения сосудистой хирургии под руководством заведующего Сергея Грязнова. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Кабинет работает с пациентами с сосудистыми патологиями: артериями ног, хромотой, ишемией, стенозами артерий и аневризмами аорты. При необходимости врач направляет на госпитализацию для диагностики и лечения. Прием ежедневно с 9:00 до 14:00 в БСМП без записи по полису ОМС. Приоритет — пациентам по направлению из поликлиник, но кабинет открыт для всех жителей Рязани и области.

Фото: пресс-служба БСМП.