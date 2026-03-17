В Рязани затопило детскую площадку и подвал дома

По словам очевидцев, потоп произошел на улице Проезд Бульвар Оптимистов, 10, в Дядькове. «Люди, приобретая недвижимость, рассчитывали просто на комфортное проживание, а получили нечто большее: детскую площадку на озере и минеральные источники, бьющие прямо из стен и потолка в подвале дома», — написал автор поста. Также, по словам местных жителей, инстанции на их жалобы не реагируют.

Фото: «Новости | Услуги | Объявления | Рязань в курсе».