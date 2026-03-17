В Рязани задержали подростков, которые работали курьерами мошенников
В Рязани задержали подростков, которые работали курьерами мошенников. Об этом сообщили 17 марта в пресс-службе УМВД по региону.

В полицию поступили сведения о хищении сбережений у трех пожилых жительниц Рязани. 83-летняя пенсионерка лишилась 350 тысяч рублей, 84-летняя женщина — 240 тысяч рублей, 80-летняя — 200 тысяч рублей.

Отмечается, что заявительницы рассказывали похожие истории. Им звонил незнакомец, говорил, что родственники попали в ДТП с пострадавшими и виноваты в происшествии. Злоумышленник предлагал решить вопрос без суда и требовал деньги.

Когда пожилые рязанки соглашались, незнакомец заявлял, что за пакетом с купюрами приедет курьер. Позже пенсионерки выяснили, что их обманули, и обратились в полицию.

Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками из отделов МВД по Советскому, Московскому и Октябрьскому районам Рязани выяснили, что к хищениям причастны двое приятелей в возрасте 17 и 16 лет, которые недавно приехали из Владимирской области.

Полицейские доставили злоумышленников в отдел. По предварительной информации МВД, житель Владимирской области захотел «легких» денег и решил устроиться курьером мошенников. Вакансию нашел в интернете. Молодой человек уговорил приятеля поехать с ним.

Подростков направили в Рязань. Они получали адреса и забирали у обманутых пенсионерок пакеты с деньгами. Сотрудники полиции задержали злоумышленников, когда они собирались ехать на очередной адрес.

Собранные материалы переданы в следком.