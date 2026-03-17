В Рязани УРТ потребовало 2,4 млн рублей с китайской компании после ДТП

Арбитражный суд Рязанской области принял к производству иск муниципального унитарного предприятия «Управление Рязанского троллейбуса» к китайской компании ООО «Автомобильная торговая кампания «Тэн Юй». Информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Общая сумма требований составляет около 2,4 миллиона рублей. Из них 754 тысячи 222 рубля — прямой ущерб от ДТП, еще миллион 621 тысяча 625 рублей — упущенная выгода. К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» и водитель транспортного средства Фэн Цзин. Предварительное судебное заседание назначено на 18 июня 2026 года.