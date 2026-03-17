В Рязани отправили на утилизацию найденный на мусорке труп свиньи

В Рязани забрали труп свиньи с мусорки. Об этом сообщили В ГУ ветеринарии по Рязанской области. Ранее в соцсетях появилась информация о нахождении трупа свиньи около мусорного контейнера на улице Колхозной в поселке Канищево. Как отмечается, сотрудники горветстанции выехали на место и забрали труп для утилизации, место продезинфицировали. В данный момент отобранные пробы патологического материала исследуют в Облветлаборатории.

