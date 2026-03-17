В Рязани очистили сотни ливневок для предотвращения подтоплений

В Рязани продолжаются работы по подготовке к периоду активного таяния снега и пропуску талых вод. Об этом сообщил мэр города Борис Ясинский. Коммунальные службы очищают дождеприемные колодцы от наледи, проводят их внутреннюю очистку, а также выполняют гидродинамическую промывку трубопроводов в местах засоров. Работы ведутся как на улично-дорожной сети, так и во дворах.

С начала сезона специалисты уже очистили 320 дождеприемных колодцев. Промывка ливневой канализации проведена, в частности, на улицах Халтурина и Великанова.

Работы продолжаются во всех районах города. Основная задача — предотвратить подтопления и обеспечить бесперебойную работу ливневой системы.