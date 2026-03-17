В России хотят увеличить пособие при рождении ребенка. С соответствующей инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов,
Он предложил увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.
Поправки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» внесут на рассмотрение ГД 17 марта.
Как отметил Миронов, такая мера поможет «устранить региональное неравенство». По его словам, сейчас некоторые субъекты наряду с федеральным выплачивают региональное пособие. Однако круг получателей и размер выплат отличается.
При этом, как уточнил автор инициативы, в большинстве регионов пособие не выплачивают, граждане могут рассчитывать только на федеральную поддержку.