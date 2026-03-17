В России хотят увеличить пособие при рождении ребенка

Сергей Миронов предложил увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Поправки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» внесут на рассмотрение ГД 17 марта. Как отметил Миронов, такая мера поможет «устранить региональное неравенство». По его словам, сейчас некоторые субъекты наряду с федеральным выплачивают региональное пособие. Однако круг получателей и размер выплат отличается. При этом, как уточнил автор инициативы, в большинстве регионов пособие не выплачивают, граждане могут рассчитывать только на федеральную поддержку.

В России хотят увеличить пособие при рождении ребенка. С соответствующей инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов, передало РИА Новости 17 марта.

Он предложил увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.

Поправки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» внесут на рассмотрение ГД 17 марта.

Как отметил Миронов, такая мера поможет «устранить региональное неравенство». По его словам, сейчас некоторые субъекты наряду с федеральным выплачивают региональное пособие. Однако круг получателей и размер выплат отличается.

При этом, как уточнил автор инициативы, в большинстве регионов пособие не выплачивают, граждане могут рассчитывать только на федеральную поддержку.