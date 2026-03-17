В Кремле сделали заявление на фоне проблем с работой Telegram

Как сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремлю неизвестно, чтобы с руководством Telegram велись какие-либо контакты на фоне проблем с работой мессенджера в стране. Напомним, 17 марта в Рязани и еще восьми городах РФ произошел сбой в Telegram. При этом жалобы поступали днями ранее. Пресс-секретарь президента советовал Telegram быть «на гибком контакте» с российскими властями. Песков заявлял, что это поможет мессенджеру избежать блокировки.

