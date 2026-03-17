В Госдуме предложили давать аллергикам оплачиваемый отпуск в период цветения

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил давать аллергикам внеочередной оплачиваемый отпуск в период цветения. Об этом 17 марта сообщило ТАСС.

По мнению Леонова, если такую возможность реализовать не удастся, работодателям нужно давать сотрудникам с выраженными симптомами возможность работать дистанционно при наличии медицинского заключения.

Он добавил, что в ЦФО сезон аллергии может начаться в конце марта.

«В этот месяц высокий аллергенный потенциал имеет пыльца ольхи и орешника, а в апреле к ним присоединится береза», — сказал парламентарий.

По словам Леонова, предложенные меры помогут россиянам проживать период активного цветения без ущерба для трудовой и личной жизни.