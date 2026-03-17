В Госдуме подготовили законопроект о лимите платы за ЖКХ

В статью 159 Жилищного кодекса предлагают установить единый максимальный уровень расходов на оплату ЖКУ в 10% от совокупного дохода семьи. Если расходы превышают этот порог, субсидия становится обязательной. Сейчас регионы устанавливают свои максимальные доли, а федеральный стандарт — 22%. Это приводит к внутренней миграции и нарушает принцип равенства.

Депутаты предложили ограничить расходы на жилье до 10% дохода, с субсидиями на разницу для устранения дискриминации в коммунальных платежах. Об этом сообщил «Российской газете» парламентарий Юрий Афонин.

Дополнительные расходы предлагается покрыть за счет региональных бюджетов. Депутат Афонин из отметил, что рост тарифов ЖКХ вдвое превысил инфляцию за последние 25 лет, а долги граждан превышают 400 млрд рублей.