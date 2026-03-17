Суд взыскал задолженность по взносам на капитальный ремонт с рязанца

В Советском районном суде Рязани 26 февраля рассмотрели дело о задолженности по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фонд капитального ремонта подал иск к гражданину Б., который не оплатил взносы за период с сентября 2014 года по октябрь 2025 года. Согласно иску, Б. должен был заплатить 45 тысяч 312 рублей 48 копеек за капитальный ремонт и 19 тысяч 958 рублей 9 копеек пени за просрочку платежей. Также фонд требовал возмещения расходов на государственную пошлину в размере 4 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск. Б. обязали выплатить 45 тысяч 312 рублей 48 копеек за взносы, 19 тысяч 958 рублей 9 копеек пени и 2 тысячи 734 рублей 87 копеек пошлины. Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.