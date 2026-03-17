Суд обязал Дирекцию дорог выплатить рязанцу компенсацию после ДТП

Владелец легкового автомобиля подал иск к Дирекции дорог Рязанской области из-за ДТП, которое произошло на съезде с моста возле села Троица. Об этом сообщили в пресс-службе Рязоблсуда. Как отмечается, его машина столкнулась с бетонной плитой, которая была скрыта под водой, так как не было щебеночной подсыпки. В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения. Инспектор ДПС, прибывший на место происшествия, не нашел нарушений со стороны водителя. Экспертиза показала, что двигатель автомобиля полностью поврежден, и его нужно заменить. Общая стоимость ремонта составила 554 848 руб. Суд установил, что ущерб вызван ненадлежащим состоянием дороги и моста, за которые отвечает Дирекция дорог. Советский районный суд Рязани постановил выплатить владельцу автомобиля более 650 тысяч, включая расходы на эвакуатор и судебные издержки. Апелляция не изменила решение суда.

