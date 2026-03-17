С начала года в Рязанской области собрали 1,6 тыс. тонн тепличных овощей

По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства Рязанской области, с января по середину марта 2026 года в тепличных комплексах региона выращено 1,6 тысячи тонн овощей. Этот показатель превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Всего аграриями собрано 700 тонн огурцов, 900 тонн томатов и 60 тонн баклажанов.

Росту производства способствует развитие агропромышленного комплекса: в прошлом году в Рязанском округе открылся новый комбинат «Рязанские росы», специализирующийся на выращивании баклажанов и огурцов. Также стабильную работу ведут крупные тепличные хозяйства в Рыбновском округе.

Фото: Минсельхоз Рязанской области.