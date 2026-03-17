Рязанскому журналисту Михаилу Комарову продлили содержание в СИЗО до 10 месяцев

Рязанскому главному редактору Михаилу Комарову, арестованному по обвинению в вымогательстве, продлили содержание в СИЗО до 10 месяцев. Решение принял Советский районный суд во вторник 17 марта. Суд назначил Михаилу Комарову содержание в следственном изоляторе до 21 мая 2026 года.

Об этом на заседании ходатайствовал следователь, прокурор и оба потерпевших поддержали прошение.

Решение может быть обжаловано.

Напомним, рязанского журналиста Михаила Комарова задержали в июле 2025 года по подозрению в вымогательстве у адвоката Алексея Чайковского за непубликацию порочащих его сведений. Через несколько дней следствие выяснило, что был еще один эпизод. По версии следствия, он вымогал 520 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина также за непубликацию сведений о нем в Telegram-каналах [Комарову подконтрольны рязанские «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань» и другиеч он признал это на допросах]. На заседании 17 марта Комарова обвинили еще по двум уголовным статьям о клевете, объеденив дела в одно производство.

