Рязанские семьи вышли в финал всероссийского конкурса

Четыре семьи из Рязанской области стали финалистами конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе платформы.
По итогам полуфинала Центрального федерального округа в финал прошли 65 семейных команд из 18 регионов, в том числе представители Рязанской области. Участники выполняли творческие, спортивные и интеллектуальные задания, демонстрируя командную работу и сплоченность.
От Рязанской области в финал вышли:
семья Бехарских-Цыганок
семья Блоховых-Дубравиных
семья Дерябиных-Иксановых
семья Минаевых-Родионовых
Финал конкурса пройдет с 5 по 8 июля 2026 года в Москве. Участники смогут отправиться в семейные путешествия по России, а также побороться за главные призы — сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.
