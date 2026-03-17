Рязанские семьи вышли в финал всероссийского конкурса

Четыре семьи из Рязанской области стали финалистами конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе платформы. По итогам полуфинала Центрального федерального округа в финал прошли 65 семейных команд из 18 регионов, в том числе представители Рязанской области. Участники выполняли творческие, спортивные и интеллектуальные задания, демонстрируя командную работу и сплоченность.

От Рязанской области в финал вышли:

семья Бехарских-Цыганок

семья Блоховых-Дубравиных

семья Дерябиных-Иксановых

семья Минаевых-Родионовых

Финал конкурса пройдет с 5 по 8 июля 2026 года в Москве. Участники смогут отправиться в семейные путешествия по России, а также побороться за главные призы — сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Фото: «Россия — страна возможностей».