Россиян предупредили о рекордном количестве клещей в 2026 году

В 2026 году жители средней полосы России могут столкнуться с аномально большим числом клещей. Об этом сообщил биолог Дмитрий Сафонов, передает aif.ru. По его словам, обильные осадки и отсутствие резких морозов этой зимой создали идеальные условия для зимовки этих паразитов. «Численность клещей будет просто огромной. Благодаря успешной зимовке вероятность встречи с ними стопроцентная», — отметил специалист. Толстый слой снега не позволил почве промерзнуть, обеспечив надежную защиту для клещей в лесной подстилке. Сафонов также предупредил, что столкнуться с клещами можно уже сейчас, так как они начинают проявлять активность при температуре воздуха выше +5 градусов.

