Российская армия освободила Каленики в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны

Также российские бойцы установили контроль над населенным пунктом Сопычь в Сумской области. Помимо этого, ВС РФ поразили в течение суток объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. ВСУ за сутки потеряли около 1 240 военных на всех участках СВО. Средства ПВО РФ сбили семь управляемых авиационных бомб и 421 беспилотник ВСУ.

