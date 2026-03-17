Российская армия освободила Каленики в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны
Также российские бойцы установили контроль над населенным пунктом Сопычь в Сумской области. Помимо этого, ВС РФ поразили в течение суток объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. ВСУ за сутки потеряли около 1 240 военных на всех участках СВО. Средства ПВО РФ сбили семь управляемых авиационных бомб и 421 беспилотник ВСУ.
Российская армия освободила Каленики в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
Также российские бойцы установили контроль над населенным пунктом Сопычь в Сумской области. Помимо этого, ВС РФ поразили в течение суток объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
ВСУ за сутки потеряли около 1 240 военных на всех участках СВО.
Средства ПВО РФ сбили семь управляемых авиационных бомб и 421 беспилотник ВСУ.