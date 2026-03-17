Психотерапевт назвал критерий зависимости от соцсетей, при котором нужно бить тревогу

Врач Марат Сараев заявил, что родным стоит бить тревогу, если человек из-за соцсетей и мессенджеров перестает есть и спать. По его словам, в такой ситуации это уже не просто зависимость, а признак психиатрического расстройства. Об этом сообщили в эфире «Говорит Москва».

«Если человек большую часть времени суток проводит именно в этих социальных сетях, он не ест, не пьет и не спит, только они влияют на его настроение и поведение, однозначно родственники бьют тревогу. Здесь мы можем сказать, что у человека, скорее всего, есть какое-то психиатрическое расстройство», — сказал психотерапевт.

Он добавил, что «чистой» зависимости от соцсетей не существует — это всегда симптом другого синдрома.