ORMATEK: эксперты рассказали о способах борьбы с храпом

Храп может указывать на нарушения дыхания и другие проблемы со здоровьем. Об этом сообщили врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Мария Коновалова, и эксперты ORMATEK. По словам врача, храп наблюдается у 60% людей время от времени и у 17% — постоянно. Он может приводить к недостаточному снабжению мозга кислородом и усугублять сердечно-сосудистые заболевания. Нарушается прохождение воздуха через носовые пути, что снижает выработку оксида азота, отвечающего за расслабление сосудов.

Как отмечают эксперты, причинами храпа могут быть отёк слизистых мягкого неба, анатомические особенности, нарушения нервной регуляции небной занавески и язычка, искривление носовой перегородки, а также употребление алкоголя или седативных препаратов.

Для снижения храпа рекомендуется укреплять мышцы неба и языка с помощью упражнений, корректировать положение головы во время сна и использовать подушку средней высоты, которая поддерживает шею в естественном положении.

Если после таких мер храп сохраняется, Коновалова советует обратиться к врачу для диагностики и лечения основного заболевания.