Новый ГОСТ на монтаж стеклянных фасадов вступит в силу с 1 мая 2026 года

В России вступит в силу с 1 мая 2026 года новый ГОСТ на монтаж светопрозрачных фасадов, включая стеклянные конструкции с алюминиевыми профилями. ГОСТ Р 72481-2025 будет регламентировать монтаж стоечно-ригельных систем для наружных ограждений зданий. Стандарт устанавливает требования к организации работ и контролю их качества, повышая надежность и безопасность остекления.

Об этом сообщили в пресс-службе Госстройнадзора Рязанской области.

ГОСТ Р 72481-2025 будет регламентировать монтаж стоечно-ригельных систем для наружных ограждений зданий. Стандарт устанавливает требования к организации работ и контролю их качества, повышая надежность и безопасность остекления.