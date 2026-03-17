Госдума приняла закон об одном штрафе в сутки за езду без ОСАГО

Госдума приняла закон, который изменяет правила штрафов за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Теперь водителям будут выписывать штраф только один раз в сутки, даже если нарушение зафиксировано несколькими камерами. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее, если камеры фиксировали нарушение несколько раз в день, водитель мог получить несколько штрафов. Штраф за отсутствие полиса составляет 800 рублей, а за повторное нарушение — от 3 до 5 тысяч рублей. Новый закон должен помочь избежать таких повторных штрафов в течение дня.

Теперь, если водитель будет пойман без ОСАГО, его смогут привлечь к ответственности только один раз в течение 24 часов с момента первого нарушения. Закон вступит в силу после его официального опубликования.