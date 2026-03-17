«Автостат»: российские автомобили впервые за три года обошли по продажам китайские

С марта 2023 года продажи отечественных автомобилей в России впервые за три года превысили продажи китайских моделей. Об этом в своем Telegram-канале сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Например, уже феврале 2026 года в России продали 31,6 тыс. новых отечественных автомобилей и 31,1 тыс. китайских. Эксперт Дмитрий Ярыгин заявил, что российские машины — это улучшенные версии китайских моделей, вытесняющих их с рынка.

«Некоторые из них не просто вышли на рынок, а заняли лидирующие позиции. Ярким примером этого служит новинка 2025 года — Tenet, который уже вошел в тройку лидеров, в то время как Chery выпал из первой десятки. При этом есть все предпосылки к дальнейшему росту доли новых российских брендов», — отметил специалист.